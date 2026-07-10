مجلس الأمن القومي الإيراني يتوعد إسرائيل: لن تكونوا بمأمن

شفق نيوز- طهران

توعد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، يوم الجمعة، بأن إسرائيل لن تكون بمأمن في حال تعرضت البنى التحتية الإيرانية لأي استهداف جديد.

وقال ذو القدر في تصريح أوردته وسائل إعلام إيرانية، إن أي هجمات ستقابل برد لا يستثني إسرائيل "والكيان الصهيوني الذي يقف وراء الأعمال العدائية لن يكون بمأمن من ردنا".

وأضاف: "أكدنا سابقاً أن أي هجوم يستهدف بنيتنا التحتية سيقابل برد مماثل".

يأتي ذلك على خلفية تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما شنت أميركا هجمات جوية ليل الثلاثاء/ الأربعاء، وعلى إثرها ردت إيران بصرب أهداف في البحرين والكويت، لتعود واشنطن وتستهدف مواقع متفرقة في إيران خلال اليومين الماضيين.