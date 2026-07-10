ترمب: أبلغنا إيران بوضوح أن وقف النار انتهى

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عصر الجمعة، الموافقة على طلب إيران بمواصلة "المحادثات".

وأضاف ترمب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" تابعتها وكالة شفق نيوز: "لكن الولايات المتحدة أبلغتهم بعبارات لا تحتمل أي لبس أن وقف إطلاق النار قد انتهى".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع قوله، الجمعة، إن مفاوضين قطريين يتواجدون في طهران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقاً.

وأضاف المصدر أن "المحادثات تجرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنها "تهدف إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات ذات الصلة بالملاحة في مضيق هرمز".

وفي هذا السياق، قالت هيئة بحرية بريطانية، الجمعة، إن مستوى التهديد الأمني في مضيق هرمز لا يزال مرتفعاً، داعية البحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والبقاء على دراية بمناطق خطر الألغام أثناء العبور.

ووفقاً لبيانات تتبع السفن، توقف حركة الناقلات عبر المضيق تقريباً أمس الخميس مع تقييم مالكي السفن للمخاطر الناجمة عن أحدث الضربات والتي بدأت بعد أن استهدفت إيران سفينة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال كانت تغادر الممر المائي بالقرب من عمان.

وشنت القوات المسلحة الإيرانية هجمات على بنى تحتية عسكرية أميركية في دول بالخليج، أمس الخميس، عقب ضربات أميركية على مناطق ساحلية في جنوب وشرق إيران، مما زاد من الضغط على وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه قبل ثلاثة أسابيع.

إلى ذلك، قال مصدران إسرائيليان لشبكة "سي أن أن"، الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا ترغب في إشراك إسرائيل في المواجهة العسكرية مع إيران، خشية فقدان السيطرة على مسار التصعيد، بعد التوتر الأخير الذي هدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار.