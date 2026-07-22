واشنطن تنفي سيطرة إيران على هرمز ولندن تحذر من إلغاء رحلات جوية في المنطقة

شفق نيوز- واشنطن/ لندن

نفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مساء اليوم الأربعاء، سيطرة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على حركة الدخول والخروج عبر مضيق هرمز، في إشارة إلى أن السفن الدولية لا يمكنها استخدام سوى المسارات التي يحددها الحرس الثوري، مؤكدة أن "هذا الادعاء غير صحيح".

وأضافت القيادة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، ولا يزال هذا الممر المائي الدولي مفتوحاً أمام حركة العبور رغم تهديدات وهجمات الحرس الثوري".

وتابعت أن "السفن التجارية تواصل استخدام المضيق بدعم من القوات العسكرية الأميركية، ومنذ أوائل شهر أيار/ مايو الماضي، ساعدت القوات الأميركية أكثر من 900 سفينة على العبور عبر المضيق".

🚫CLAIM: Today, Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Navy claimed that it controls exit and entry to the Strait of Hormuz, suggesting that international mariners can only use routes the IRGC prefers. This is FALSE.✅FACT: Iran does not control the Strait of Hormuz.… pic.twitter.com/CK7wZnpumH — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 22, 2026

ويأتي ذلك رداً بعدما قالت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، إن مدخل مضيق هرمز ومخرجه "تحت سيطرتنا الكاملة"، مشيرة إلى أن الطرق البديلة "غير آمنة"، وحذرت من استخدامها.

وعلى خلفية التطورات الأخيرة والتوترات في المنطقة والوضع الأمني، حذرت الحكومة البريطانية مواطنيها الموجودين في إسرائيل ودول الشرق الأوسط من احتمال حدوث اضطرابات مفاجئة في حركة الطيران، بما في ذلك إلغاء الرحلات وإغلاق بعض المجالات الجوية مؤقتاً.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في تحديث جديد لإرشادات السفر، إن الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال غير مستقر وقابلاً للتغير بسرعة، محذرة من احتمال وقوع تصعيد أو هجمات جديدة قد تؤثر على حركة النقل الجوي والسفر بين دول المنطقة.

ودعت الوزارة المواطنين البريطانيين إلى متابعة التحديثات الرسمية باستمرار، والاستعداد لخطط سفر بديلة، في ظل احتمال إلغاء رحلات أو تأخيرها، إلى جانب إمكانية إغلاق مجالات جوية دون إشعار مسبق.

كما حثت المسافرين والزائرين في المنطقة على الاستعداد لمواجهة اضطرابات محتملة في حركة التنقل والطيران، وسط مخاوف من انعكاس التوترات الإقليمية المتصاعدة على أمن وسلامة الملاحة الجوية.

ويأتي التحذير البريطاني في وقت صعّدت فيه إيران، من تهديداتها ملوّحة بإيقاف تدفق النفط من الخليج واستهداف النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة، في حال نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية، معتبرة أن تهديداته المتكررة لن تؤدي إلا إلى توسع الحرب في المنطقة وخارجها.

وفي وقت سابق اليوم، هدد ترمب بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز.

وأضاف ترمب في تصريح آخر: "لا نريد السيطرة على مضيق هرمز، لكننا مضطرون للقيام بما يلزم لأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".