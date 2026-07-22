تهديدات إيرانية باستهداف النفط والكهرباء في المنطقة

شفق نيوز- طهران

صعّدت إيران، مساء اليوم الأربعاء، من تهديداتها ملوّحة بإيقاف تدفق النفط من الخليج واستهداف النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة، في حال نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية، معتبرة أن تهديداته المتكررة لن تؤدي إلا إلى توسع الحرب في المنطقة وخارجها.

وقال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء مجيد موسوي، إن ضرب الجسور ومحطات الكهرباء في بلاده سيؤدي إلى قطع الكهرباء عن "حلفاء أميركا ومستضيفيها".

كما حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من أن إيران سترد بالمثل على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية، قائلاً في تدوينة على منصة "إكس" إن "عقيدتنا الدفاعية واضحة: العين بالعين. أي اعتداء على إيران، بما في ذلك على بنيتنا التحتية، سيستدعي رداً قوياً وحاسماً".

وأضاف: "من يساهمون في اعتداء كهذا، أيا كانت المساهمة، سيُعتبرون أهدافاً مشروعة كذلك".

Our defense doctrine is clear: eye for an eye.Any aggression against Iran, including our infrastructure, will compel a powerful and decisive response.Those who contribute to such aggression, whatever the kind of support, will also be considered as legitimate targets. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 22, 2026

وفي وقت سابق اليوم، هدد ترمب بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز.

من جهته، قال كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، إن أحداً لن يتمكن من بيع النفط في منطقة لا تستطيع إيران بيعه فيها، مضيفاً أن طهران إذا لم تضمن أمنها، فلن تكون أي بنية تحتية آمنة.

ورأى قاليباف في منشور على "إكس" أن "معادلة هذه الحرب واضحة: إما كل شيء وإما لا شيء"، معتبراً أن أمن مضيق هرمز يكمن في رحيل القوات الأميركية عنه.

معادلهٔ این جنگ مشخص است: یا همه یا هیچکس!در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت. اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود و امنیت تنگه در نبود نیروهای آمریکایی است. بارها گفته‌ایم که وضعیت تنگه به قبل از جنگ باز نمی‌گردد. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 22, 2026

بدورها، قالت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، إن مدخل مضيق هرمز ومخرجه "تحت سيطرتنا الكاملة"، مشيرة إلى أن الطرق البديلة "غير آمنة"، وحذرت من استخدامها.

إلى ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها تعتزم تصعيد هجماتها على إيران خلال الأيام المقبلة.

وذكرت "القناة 13" العبرية، إن التصعيد الأميركي ضد إيران سيؤدي لتدخل إسرائيل إما بطلب من ترمب أو كرد على هجوم إيراني.

وكشفت أن تقديرات في إسرائيل أن الولايات المتحدة ستصعّد من هجومها على إيران بالأيام المقبلة.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصدرين مطلعين لم يسمهما أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) توجه إلى واشنطن قبل أسبوعين لمناقشة مسألة حرب إيران في أول زياراته إلى العاصمة الأميركية منذ توليه منصبه.

وأضاف التقرير أنه اجتمع مع جون راتكليف مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) ومسؤولين بالبيت الأبيض.