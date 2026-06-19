نعيم قاسم: نمر بأخطر مشروع مؤامرة يستهدف مستقبل لبنان

شفق نيوز- بيروت

رأى أمين عام حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، يوم الجمعة، أن لبنان تمر في أخطر مرحلة ومشروع مؤامرة يمكن أن يواجه مستقبل البلاد، مشيراً إلى أن هذا المخطط هدفه إنهاء المقاومة في لبنان بالكامل عبر الحرب والتدمير.

وأضاف قاسم في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "مخطط العدو عمل على منع الإعمار من أجل أن تبقى الناس مشردة ونازحة وأن تنقلب بيئة المقاومة على المقاومة، وقاموا بحصار مالي مطبق كي لا نتمكن من المعالجة وكي لا نتمكن من النهوض".

وأشار إلى أن "أميركا تقود هذه الخطة بكل تفاصيلها وبكل الاتجاهات وهذه هي المؤامرة ونحن نعرفها ونواكبها ونعمل ما يمكن لمواجهتها".

وفي وقت سابق من اليوم، اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار بداية من الساعة الرابعة لهذا اليوم، بالتوقيت المحلي، وفقاً لما نقلته "رويترز" عن مسؤول أميركي كبير.

وأعلن حزب الله التزامه بوقف إطلاق النار، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن "لديه حرية التحرك ضد التهديدات"، وذلك مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ واستمرار تعرض جنوب لبنان لغارات وقصف إسرائيلي.