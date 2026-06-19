مع بدء سريان الاتفاق.. حزب الله يعلن الالتزام وإسرائيل تواصل القصف

شفق نيوز- بيروت

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، عصر الجمعة، بأن حزب الله أعلن التزامه بوقف إطلاق النار، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن "لديه حرية التحرك ضد التهديدات"، وذلك مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ واستمرار تعرض جنوب لبنان لغارات وقصف إسرائيلي.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين في حزب الله قولهما، إن الحزب "طبق وقف إطلاق النار الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش (الرابعة بالتوقيت المحلي)".

وأضاف المصدران أنه "بمجرد أن تلقينا نبأ وقف إطلاق النار التزمنا به من جانبنا".

في المقابل، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق في جنوب لبنان "لديها حرية التحرك ضد التهديدات".

وأضاف المتحدث أن القوات الإسرائيلية "ستبقى في"المنطقة العازلة، ما دام الإسرائيليون تحت تهديد حزب الله"، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان.

ورداً على سؤال عن إمكانية شن هجمات في بيروت، قال المتحدث: "نحن نحترم الاتفاقات ونتصرف وفقاً لتعليمات القيادة الإسرائيلية".

ويأتي ذلك تزامناً مع مواصلة الجيش الإسرائيلي شن غارات على محيط كفرتبنيت وقصف على إقليم التفاح رغم وقف النار وعلى النبطية الفوقا جنوبي لبنان رغم أنها خارج "المنطقة الأمنية" الإسرائيلية.

وكانت "رويترز" قد أفادت عصر الجمعة، بأن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار في لبنان بداية من الساعة الرابعة لهذا اليوم، بالتوقيت المحلي، وفقاً لما نقلته عن مسؤول أميركي كبير.