رويترز: إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف لإطلاق النار ابتداء من الـ4 عصراً

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، عصر الجمعة، بأن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار في لبنان بداية من الساعة الرابعة لهذا اليوم، بالتوقيت المحلي، وفقاً لما نقلته عن مسؤول أميركي كبير.

وأضاف المسؤول أن "المفاوضين الأميركيين والقطريين توسطوا في الاتفاق بمساعدة من إيران".

وتابع قائلاً: "علمنا أنه بعد تبادل إطلاق النار في وقت سابق الجمعة، دخلت إسرائيل وحزب الله في وقف لإطلاق النار".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد قال الجمعة، إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وأضاف بقائي أن "الهجمات الإسرائيلية على لبنان سيكون لها عواقب على الأمن الإقليمي".

وشنت إسرائيل خلال الليل وحتى صباح الجمعة غارات جوية استهدفت أكثر من عشر قرى في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 18 شخصاً وإصابة 33 آخرين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وشكل الملف اللبناني نقطة خلاف رئيسة واختباراً مهماً للاتفاق الهش بين واشنطن وطهران، إذ تدعم إيران حزب الله وأصرت على إدراج لبنان ضمن الاتفاق الإقليمي الأوسع.

كما هددت الضربات الإسرائيلية المتكررة على لبنان بإفشال المفاوضات الأميركية الإيرانية، في وقت أعرب فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب علناً عن استيائه من إصرار إسرائيل على مواصلة عملياتها العسكرية.