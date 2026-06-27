نتنياهو: إسرائيل لديها اتفاقات أخرى ستبرمها مع لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، وجود اتفاقات أخرى سيتم إبرامها بين إسرائيل ولبنان.

وقال نتنياهو في كلمة له، إن الولايات المتحدة ولبنان وافقتا على بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان.

وأضاف: "عارضت بشدة أي محاولة لفرض انسحاب علينا والآن تقول الولايات المتحدة ولبنان لإيران إن هذا ليس من شأنها".

وأشار نتنياهو، إلى أن "الاتفاق مع لبنان تم إنجازه بفضل الضربات الموجعة التي وجهتها إسرائيل لحزب الله"، مبينا أن "حزب الله وإيران لم يعودا كما كانا".

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق، أن المشاورات المتعلقة بآليات تنفيذ وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة وقطر وعدد من الأطراف الدولية لدعم الاستقرار في جنوب لبنان.

من جانبها، رحبت الأمم المتحدة بتوقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، معتبرة أنه يمثل فرصة مهمة لدعم الاستقرار في جنوب لبنان.

في المقابل، انتقد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، السبت، الاتفاق "الإطاري" بين لبنان وإسرائيل بوصاية أميركية، مؤكداً أن هذا الاتفاق يقوم بتقويض لأوراق القوة لدى لبنان بعد مذكرة التفاهم الأميركية مع إيران.

ويأتي ذلك بعد يوم من توقيع لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة، اتفاقاً إطارياً في العاصمة الأميركية واشنطن، عقب الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجانبين.

وشهد الاتفاق، الذي جاء بعد أربعة أيام من المحادثات، أول اختراق في مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مساعٍ أميركية لتثبيت التهدئة ودفع ترتيبات التنفيذ بين الطرفين.