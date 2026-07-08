إعلام إيراني: انقطاع الكهرباء في تشابهار واستهداف بوشهر بالضربات الأميركية

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي في أنحاء من مدينة تشابهار بعد دوي انفجارات، مؤكدة في الوقت نفسه سماع دوي انفجارات في محافظة بوشهر جنوبي البلاد، وذلك بعد إعلان الجيش الأميركي شن ضربات على عدة مناطق في إيران رداً على استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز.

وأكد مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" أن "الضربات التي شنت اليوم على إيران أوسع نطاقاً من التي نفذت في الأيام السابقة، وتشمل أهداف الضربات رادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري ومواقع صواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي".

إلى ذلك، نقلت هيئة البث العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إن "الولايات المتحدة أبلغتنا مسبقاً عزمها مهاجمة إيران الليلة".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مساء الأربعاء، بدء قواتها تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترمب، بهدف إضعاف قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي سماع دوي 8 انفجارات في بندر عباس، فيما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن دوي انفجارات سمعت في عدة مناطق بسيريك، ولاوان، وبدر عباس، بمحافظة هرمزجان جنوب وجنوب شرقي إيران.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان توعد إيران بأنها ستتلقى ضربات هذه الليلة، وأضاف أن قوات أميركية "قد تسيطر" على جزيرة خرج.

كذلك ألمح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى أن بلاده قد تهاجم إيران الليلة، وأشار إلى أن إيران "وعدت بالتوقف عن استهداف السفن، لكن ما حدث قبل 24 ساعة هو أنهم عادوا لإطلاق النار"، وهدد برد قوي إذا قصف الإيرانيون السفن في مضيق هرمز.