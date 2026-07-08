الجيش الأميركي يعلن تنفيذ ضربات على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مساء الأربعاء، بدء قواتها تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترمب، بهدف إضعاف قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأضافت القيادة في بيان نشرته عبر منصة "إكس" وتابعته وكالة شفق نيوز، أن الولايات المتحدة تحاسب إيران على ما وصفته بـ"العدوان غير المبرر" ضد سفن تجارية وأطقم مدنية كانت تبحر بحرية في ممر مائي دولي حيوي.

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي سماع دوي 8 انفجارات في بندر عباس، فيما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن دوي انفجارات سمعت في عدة مناطق بسيريك، ولاوان، وبدر عباس، بمحافظة هرمزجان جنوب وجنوب شرقي إيران.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان توعد إيران بأنها ستتلقى ضربات هذه الليلة، وأضاف أن قوات أميركية "قد تسيطر" على جزيرة خرج.

كذلك ألمح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى أن بلاده قد تهاجم إيران الليلة، وأشار إلى أن إيران "وعدت بالتوقف عن استهداف السفن، لكن ما حدث قبل 24 ساعة هو أنهم عادوا لإطلاق النار"، وهدد برد قوي إذا قصف الإيرانيون السفن في مضيق هرمز.