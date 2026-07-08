فانس لإيران: إما الالتزام بالاتفاق أو مواجهة ما حدث ليلة أمس

شفق نيوز- واشنطن

أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، مساء الأربعاء، أن إيران إذا حاولت إغلاق مضيق هرمز، فستواجه ما حدث لها الليلة الماضية، وسيستمر ذلك إلى أن تفتح الممر المائي وتتوقف عن استهداف السفن.

وذكر فانس في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، أن الرئيس دونالد ترمب "لا يزال يحتفظ بالعديد من الخيارات"، مضيفاً: "بالطبع لن أخبركم بما سيحدث تحديداً الليلة، لكن الرئيس قال لهم ببساطة شديدة مضيق هرمز سيبقى مفتوحاً، وهذا يعني أن النفط والغاز سيستمران في التدفق".

وأردف فانس أن ترمب أوضح أن "هذا الشريان الحيوي، الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية، يجب أن يبقى مفتوحاً".

وقال فانس إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الإيرانيين، مضيفاً: "دُمّرت قدراتهم العسكرية، وهناك بعض الأشخاص داخل النظام الإيراني يقولون إنهم يريدون تغيير العلاقة مع الولايات المتحدة وفتح صفحة جديدة".

وأشار إلى أن الاتفاق الأساسي الذي جرى التوصل إليه "كان بسيطاً"، موضحاً: "سنرفع الحصار إذا توقفتم عن استهداف السفن، لكن إذا أطلقتم النار على السفن فسنرد، وسنرد بقوة أكبر من أي وقت مضى".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران مجدداً الليلة على الأرجح "وقد يكون هجومنا كبيراً"، مشيراً إلى أن الإيرانيين "يخادعون وينتهكون الاتفاق"، وذلك بعد إعلانه أن مذكرة التفاهم مع طهران "انتهت" على ما يبدو، مؤكداً عدم رغبته في الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع إيران.

ونقلت قناة "برس تي في" الإيرانية عن مصدر قوله إن أي هجوم جديد يستهدف إيران سيقابله إجراءان فوريان، هما الإغلاق الكامل لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، واستهداف ما وصفه بـ"الأهداف المعادية".