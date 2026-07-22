إعلام أميركي وعبري: اقتراب توسيع المواجهة ضد إيران بمشاركة إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام أميركية وعبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن توسيع المواجهة ضد إيران تقترب بسرعة، مرجحة أن التصعيد الأميركي القادم سيؤدي لتدخل إسرائيل في المعركة.

وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، أن المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة لكن لحظة الحسم باتجاه توسيع المواجهة تقترب بسرعة.

إلى ذلك، قالت "القناة 13" العبرية، إن التصعيد الأميركي ضد إيران سيؤدي لتدخل إسرائيل إما بطلب من ترمب أو كرد على هجوم إيراني.

وأضافت أن تقديرات في إسرائيل أن الولايات المتحدة ستصعّد من هجومها على إيران بالأيام المقبلة.

من جهتها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر، أن "الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل عزمها تصعيد هجماتها على إيران واستخدام قاذفات في قصفها".

وقبل قليل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إعادة توجيه 9 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة منذ استئناف الحصار ‏البحري على إيران في 14 تموز/ يوليو الجاري، وذلك رداً على هجمات إيرانية استهدفت سفناً في مضيق هرمز.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، بضرب منشآت حيوية في إيران، في حال أي هجوم جديد على سفينة في مضيق هرمز.

بدوره، توعد وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أمس الثلاثاء، إيران برد عسكري "أشد بعشرة أضعاف"، إذا واصلت هجماتها على السفن التجارية ودول المنطقة.