"سنتكوم": إعادة توجيه 9 سفن تجارية وتعطيل واحدة في هرمز

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مساء اليوم الأربعاء، إعادة توجيه 9 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة حتى تاريخ 22 تموز/ يوليو الجاري.

وذكرت القيادة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن تلك الإجراءات تأتي لضمان الالتزام الكامل بالحصار البحري المفروض على إيران.

U.S. Sailors aboard guided-missile destroyer USS Michael Murphy (DDG 112) monitor operations in the ship's Combat Information Center while transiting the Arabian Sea, as American forces enforce the naval blockade against Iran. To ensure full blockade compliance, CENTCOM has… pic.twitter.com/zttL7x8T3u — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 22, 2026

يذكر أن الجيش الأميركي كان قد أعلن في 14 تموز/ يوليو الجاري استئناف الحصار ‏البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية ‏الإيرانية والقادمة منها، وذلك رداً على هجمات إيرانية استهدفت سفناً في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت "سنتكوم"، إتمام الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات ضد إيران تزامناً مع استمرار تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

إلى ذلك، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، بضرب منشآت حيوية في إيران، في حال أي هجوم جديد على سفينة في مضيق هرمز.

كما توعد وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أمس الثلاثاء، إيران برد عسكري "أشد بعشرة أضعاف"، إذا واصلت هجماتها على السفن التجارية ودول المنطقة.