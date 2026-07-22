ترمب يهدد إيران: أي هجوم في هرمز سيُقابل بقصف منشآت حيوية

شفق نيوز- واشنطن

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، بضرب منشآت حيوية في إيران، في حال أي هجوم جديد على سفينة في مضيق هرمز.

وقال ترمب في تصريح صحفي: "سنرد على هجوم إيران على أي سفينة في مضيق هرمز، بقصف جسر أو محطة كهرباء، بما في ذلك بجوار طهران أو داخلها".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إتمام الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات ضد إيران تزامنا مع استمرار تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

وأفادت القيادة في بيان، باستهداف مراكز العمليات العسكرية الإيرانية، والقدرات البحرية، وحظائر الطائرات، ومرافق تخزين الطائرات المسيرة، والبنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.