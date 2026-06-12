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    • عراقجي: الاتفاق مع واشنطن "أقرب من أي وقت مضى"

    عراقجي: الاتفاق مع واشنطن "أقرب من أي وقت مضى" وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
    2026-06-12T15:20:23+00:00

    شفق نيوز- طهران

    أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة، أن مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبحت "أقرب من أي وقت مضى" إلى التنفيذ، مؤكداً أن تفاصيلها سيتم مشاركتها مع الرأي العام في الوقت المناسب.

    وذكر عراقجي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز: "لقد أصبحت مذكرة تفاهم إسلام آباد أقرب من أي وقت مضى إلى حيز التنفيذ. وإلى حين وضع اللمسات النهائية عليها، يتعين على وسائل الإعلام الامتناع عن الدخول في تكهنات بشأن مضمونها".

    وأضاف: "وتماشياً مع نهجنا الذي يتسم بالمسؤولية والشفافية، سيتم مشاركة جميع التفاصيل مع الرأي العام في الوقت المناسب."

    هذا وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد فنّدت، الجمعة، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الانتهاء من الاتفاق بين واشنطن وطهران وتوقيعه يوم الأحد المقبل.

    ويأتي هذا بعد أن كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، الجمعة، أن واشنطن وطهران ستوقعان مذكرة تفاهم في جنيف الأحد المقبل، مشيرة إلى أن التوقيع سيقتصر على مذكرة تفاهم تمهيدية وليس اتفاقاً نهائياً.

    وفي وقت سابق من اليوم، نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صحة ما وصفها بـ"الشروط التي سربتها إيران" إلى وسائل الإعلام بشأن المفاوضات الجارية بين الجانبين، مؤكداً أنها لا علاقة لها بما تم الاتفاق عليه كتابياً.

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