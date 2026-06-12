إيران تفنّد "ادعاءات" التوصل لاتفاق مع أميركا

شفق نيوز- طهران

فنّدت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانتهاء من الاتفاق مع بين واشنطن وطهران وتوقيعه يوم الأحد المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "فارس"، عن مصدر مقرب من فريق المفاوضات الإيراني قوله، إن "الادعاءات التي أطلقها ترمب وبعض وسائل الإعلام الأجنبية، والتي تفيد بأن الاتفاق قد تم الانتهاء منه وأنه سيتم توقيعه يوم الأحد في جنيف، لا صحة لها على الإطلاق".

وأضاف المصدر، أن "عملية المراجعة واتخاذ القرار في إيران لم تنتهِ بعد من الأساس، وبناءً على ذلك، فإن تحديد يوم الأحد كموعد للتوقيع وجنيف كمكان له، أمر مرفوض جملة وتفصيلاً".

ويأتي هذا بعد أن كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن واشنطن وطهران ستوقعان مذكرة تفاهم في جنيف الأحد المقبل، مشيرة إلى أن التوقيع سيقتصر على مذكرة تفاهم تمهيدية وليس اتفاقاً نهائياً.

وأشارت الوكالة، نقلاً عن مسؤول في مجموعة السبع، إلى "احتمال إتمام التوقيع على هامش اجتماع المجموعة الأسبوع المقبل".

وفي مساء يوم أمس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التوصل إلى "تسوية" للحرب مع إيران، مشيراً إلى أن الاتفاق بات في مراحله النهائية، مع استكمال الترتيبات الأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.