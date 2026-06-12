ترمب يوجه رسالة لإيران: أعيدوا ترتيب أوضاعكم بسرعة

شفق نيوز- واشنطن

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، صحة ما وصفها بـ"الشروط التي سربتها إيران" إلى وسائل الإعلام بشأن المفاوضات الجارية بين الجانبين، مؤكداً أنها لا علاقة لها بما تم الاتفاق عليه كتابياً.

وقال ترمب، في تصريحات صحفية، إن "الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام كاذبة، ولا تمت بصلة إلى الشروط التي تم الاتفاق عليها كتابةً"، مضيفاً أن "ما صرح به الإيرانيون، بما في ذلك بيانهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن التوصل إلى اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة".

واتهم الرئيس الأميركي إيران بـ"الافتقار إلى النزاهة في التعامل"، معتبراً أنها لا تتعامل "بحسن نية" في المفاوضات.

كما أشار ترمب، إلى أن "الهجوم الإيراني بالطائرات المسيّرة، الليلة الماضية، على سفن هندية أثناء مغادرتها مضيق هرمز، تم إحباطه"، واصفاً الحادثة بأنها "غير مقبولة".

وختم ترمب تصريحاته بالقول: "من الأفضل للإيرانيين أن يعيدوا ترتيب أوضاعهم وبسرعة".