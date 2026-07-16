ضربات أميركية جديدة تستهدف سكة حديد وجسرين في إيران

شفق نيوز- طهران

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مساء الخميس، استهداف جسرين في مدينة بندر خمیر بمحافظة هرمزغان ومقتل سائق سيارة أثناء عبوره أحد الجسرين المستهدفين.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى دوي 4 انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم جنوبي البلاد، في حين أفادت وكالة "فارس" بوقوع قتيل و8 جرحى في هجوم أميركي على حي سكني في مدينة بندر عباس.

وأفاد أيضاً بإصابة شخصين إثر استهداف أميركي لمحطة تفرع سكك الحديد في بندر عباس جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أفاد التلفزيون الإيراني، بوقوع 8 انفجارات في جزيرة قشم جراء غارات أميركية "معادية" استهدفت جنوبي البلاد، في حين أشارت وكالة" مهر" إلى إصابة 7 أشخاص في الهجوم على بندر عباس.

إلى ذلك، أفادت وكالة "إرنا" بدوي انفجارين في مدينة بوشهر جنوبي إيران، فيما أكد محافظ بوشهر أن دوي الانفجارين نتيجة "الاعتداءات الأميركية".

من جهتها قالت وكالة "تسنيم" أن "العدو استهدف برج اتصالات في تلة بمدينة بندر عباس وانقطاع الكهرباء عن تلك المنطقة".

وأضافت أن غارات أميركية استهدفت مطار مدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وبحسب "تسنيم"، فقد استهدفت الهجمات الأميركية أيضاً الجسر الرابط بين بندر عباس وشيراز جنوبي البلاد.

ولفتت الى إغلاق حركة المرور على محور "بندر عباس - كهورستان - لار" بعد استهداف أميركي لجسر نهر شور بمحافظة هرمزغان.

ويأتي هذا في وقت أعلن فيه المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، تيموثي هوكينز، استهداف وسائل استطلاع ورادارات في طنب الكبرى ومحيط بندر عباس جنوبي إيران.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، شن القوات الأميركية موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي.