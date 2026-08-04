"سنتكوم": تغيير مسار 45 سفينة منذ استئناف حصار إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مساء الثلاثاء، تغيير مسار 45 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران في 14 تموز/ يوليو الماضي.

وأضافت القيادة في منشور على منصة "إكس" تابعته وكالة شفق نيوز، أن القوات الأميركية قامت بتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين أخريين لضمان الامتثال.

A U.S. Sailor stands watch in the combat information center aboard USS Boxer (LHD 4) as the amphibious assault ship sails in regional waters while supporting the U.S. blockade against Iran. As of Aug. 4, U.S. forces have redirected 45 commercial vessels, disabled 2 and boarded 2… pic.twitter.com/oYkiOLQU0C — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 4, 2026

ويأتي ذلك تزامناً مع تأكيد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز اليوم أو غداً الأربعاء.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد تراجعه عن توجيه ضربة "غير مسبوقة" إلى إيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر، مؤكداً أن واشنطن تتفاوض حالياً مع طهران لمنحها "فرصتها الأخيرة" قبل اللجوء إلى الخيار العسكري.