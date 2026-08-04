"سنتكوم": تغيير مسار 45 سفينة منذ استئناف حصار إيران

"سنتكوم": تغيير مسار 45 سفينة منذ استئناف حصار إيران عنصران من مشاة البحرية الأميركية (أرشيف)
2026-08-04T17:56:45+00:00

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مساء الثلاثاء، تغيير مسار 45 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران في 14 تموز/ يوليو الماضي.

وأضافت القيادة في منشور على منصة "إكس" تابعته وكالة شفق نيوز، أن القوات الأميركية قامت بتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين أخريين لضمان الامتثال.

ويأتي ذلك تزامناً مع تأكيد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز اليوم أو غداً الأربعاء.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد تراجعه عن توجيه ضربة "غير مسبوقة" إلى إيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر، مؤكداً أن واشنطن تتفاوض حالياً مع طهران لمنحها "فرصتها الأخيرة" قبل اللجوء إلى الخيار العسكري.

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