روبيو يكشف عن تقدم في المحادثات مع إيران: فتح مضيق هرمز قريباً

شفق نيوز- واشنطن

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، أن هناك أملاً في التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز في القريب العاجل.

وأضاف روبيو في تصريح صحفي أنه "تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد تراجعه عن توجيه ضربة "غير مسبوقة" إلى إيران استجابة لطلب السعودية والإمارات وقطر، مؤكداً أن واشنطن تتفاوض حالياً مع طهران لمنحها "فرصتها الأخيرة" قبل اللجوء إلى الخيار العسكري.