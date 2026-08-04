واشنطن تعلن اتفاقاً "مرتقباً" بشأن مضيق هرمز وطهران تنفي

شفق نيوز- واشنطن/ طهران

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، إنه قد يتم التوصل، يوم غد الأربعاء، إلى اتفاق مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى استقرار أسعار الطاقة وعودتها إلى الانخفاض.

ونقلت قناة "سي إن بي سي" عن بيسنت قوله إنه رصد "عدداً كبيراً من السفن تخرج من مضيق هرمز حتى في الوقت الحالي"، في إشارة إلى استمرار حركة الملاحة رغم التوترات.

في المقابل، نفى عضو في اللجنة الإعلامية لفريق التفاوض الإيراني، في تصريح لوكالة "فارس"، وجود أي محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن.

وأكد سعيد أورجولو، أن بلاده "لا تتفاوض حالياً مع الولايات المتحدة"، وأن الاتصالات الجارية تقتصر على الجانب العُماني في إطار المادة الخامسة من مذكرة التفاهم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، أمس الاثنين، أن مضيق هرمز "بات تحت سيطرة وحصار البحرية الأميركية بالكامل"، معتبراً أن "القيادة الإيرانية تتسم بازدواجية لا تصدق".

وأضاف ترمب أن "إيران، سواء أقرت بذلك أم لا، تواجه في الواقع حلاً لمشكلة تسببت فيها على مدى عقود".