خارجية صنعاء: "اعتداء" النظام السعودي على الأراضي العراقية انتهاك صارخ للقانون الدولي

آثار القصف على مقر للحشد في ديالى

شفق نيوز- صنعاء

أدانت وزارة الخارجية التابعة لجماعة الحوثيين (أنصار الله) في صنعاء، يوم الأربعاء، القصف السعودي على العراق، واصفة إياه بـ"الاعتداء والانتهاك" الصارخ للقانون الدولي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "النظام السعودي يعتقد أنه وبعمالته للصهاينة سيفلت من عقاب جرائمه في طول المنطقة"، معتبرة أن "هذه الجريمة البشعة شاهدًا جديدًا على حالة الكبر والغطرسة التي يعيشها هذا النظام".

وأضافت أن "للجمهورية العراقية ومقاومته وشعبه الحق المشروع في الرد على هذه الجريمة وأن كافة الأعراف والقوانين والمواثيق تعطي العراق هذا الحق".

واختتمت الوزارة بيانها بالقول: "إننا في الجمهورية اليمنية نقف إلى جانب العراق في إتخاذ أي إجراءات مشروعة رداً على هذه الجريمة".

ويأتي هذا بعد إعلان هيئة الحشد الشعبي، أن ما لا يقل عن 20 عنصراً من الحشد لقوا حتفهم، وأُصيب 32 آخرون، في حصيلة "غير نهائية" للهجمات التي شنّها "العدوان" الأمريكي – السعودي المشترك، والتي استهدفت مقرات هيئة الحشد الرسمية في عدد من المحافظات العراقية.

وتعرضت عدد من مقار هيئة الحشد الشعبي في مناطق متفرقة من العراق لهجمات وصفتها الهيئة بـ"الإرهابية"، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار مادية بعدد من مقارها.

وفي أول تأكيد "رسمي" للضربات أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذها بمشاركة القوات السعودية داخل العراق.