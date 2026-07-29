"سنتكوم": قصف أميركي سعودي استهدف مواقع فصائل موالية لإيران في العراق

شفق نيوز- واشنطن- بغداد

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، فجر الأربعاء، تنفيذ القوات الأميركية والسعودية ضربات جوية على مواقع في شرق العراق، قالت إنها تابعة لفصائل موالية لإيران متهمة بمهاجمة القوات الأميركية ومنشآت الطاقة السعودية.

وقالت "سنتكوم" في بيان، إن القوات المسلحة السعودية والقيادة المركزية الأميركية نفذتا في 28 تموز/ يوليو ضربات دقيقة ضد من وصفتهم بـ"إرهابيين موالين لإيران"، اتهمتهم بتلقي توجيهات من الحرس الثوري الإيراني لمهاجمة القوات الأميركية والبنية التحتية للطاقة في السعودية.

وأضافت أن مقاتلات أميركية وسعودية استهدفت مواقع متعددة للأسلحة والإمدادات اللوجستية في مناطق مختلفة من شرق العراق، رداً على أكثر من 30 هجوماً بطائرات مسيّرة قالت إن الحرس الثوري وجّه بتنفيذها خلال الساعات الـ72 الماضية.

ولم يحدد البيان المحافظات أو المواقع التي تعرضت للقصف، لكن مصدراً أمنياً قال لوكالة شفق نيوز، إن انفجارات وقعت في محافظات البصرة وبابل وكربلاء ونينوى بمحيط مواقع تابعة لفصائل مسلحة، لم تعرف تفاصيلها.

وأكدت القيادة الأميركية أن الهجمات التي استهدفت قواتها لم تحقق أهدافها، محذرة الحرس الثوري والفصائل المتحالفة معه من أن استمرارها سيقود إلى مزيد من الردود العسكرية الأميركية.

ووفقاً للبيان، تعرض المواطنون والمنشآت الأميركية لأكثر من 600 محاولة هجوم نفذتها فصائل عراقية موالية لإيران خلال الفترة الممتدة من شباط/ فبراير إلى نيسان/ أبريل 2026.

وجاءت الضربات المشتركة بعد اتهام السعودية فصائل مسلحة موالية لإيران داخل العراق بإطلاق موجات من الطائرات المسيّرة باتجاه منشآت نفطية في المملكة.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت، يوم الاثنين، اعتراض طائرات مسيّرة أطلقت من الأراضي العراقية وحاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض، قبل أن تعلن يوم الثلاثاء اعتراض هجوم ثان استهدف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية، في ثاني هجوم خلال أقل من يومين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي إن الهجمات نفذتها "ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران"، مؤكداً أن المملكة تحتفظ بحقها في الرد "في الزمان والمكان المناسبين".

كما دعت وزارة الخارجية السعودية الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام أراضيها منصة لإطلاق الهجمات، مؤكدة احتفاظ الرياض بحق الرد على مصادر ما وصفته بـ"العدوان".

وفي المقابل، وجّه رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي الأجهزة الأمنية بالتحقيق في المعلومات والأدلة التي قدمتها السعودية، مؤكداً أن بغداد لن تسمح باستخدام الأراضي العراقية ممراً أو منطلقاً لاستهداف الدول المجاورة.

وقالت الحكومة العراقية إنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت تورطها، مشددة على أن العلاقات بين العراق والسعودية "راسخة وأخوية"، وأنها لن تسمح بمحاولات الإضرار بها.

ونفت "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي مظلة تضم فصائل مسلحة موالية لإيران، مسؤوليتها عن الهجمات، ووصفت الاتهامات السعودية بأنها "ادعاءات مفبركة"، مشيرة إلى أن الهجمات التي تعرضت لها المملكة انطلقت من اليمن، ومحذرة من أن أي عمل عسكري سعودي داخل العراق سيواجه برد قاس.

وتزامن التصعيد داخل العراق مع إطلاق الحرس الثوري الإيراني عدة صواريخ باليستية باتجاه قاعدة تضم قوات أميركية في الأردن، في أول هجوم مباشر على القوات الأميركية منذ تعليق الرئيس دونالد ترمب الضربات على إيران قبل أربعة أيام لإفساح المجال أمام المفاوضات.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الصواريخ أطلقت مساء الثلاثاء ضمن ما وصفته بـ"محاولة هجوم مفاجئ"، مؤكدة اعتراضها بالكامل وعدم وقوع إصابات أو أضرار.

وكان ترمب قد علّق جولة جديدة من الضربات الأميركية على إيران، لكنه حذر من العودة إلى العمل العسكري في حال تعثر المحادثات، فيما جاء الهجوم الصاروخي الإيراني على الأردن ليضع التهدئة الهشة أمام أول اختبار عسكري مباشر.