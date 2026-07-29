أكثر من 50 ضحيةً وجريحاً حصيلة "غير نهائية" للقصف السعودي - الأميركي على العراق

شفق نيوز - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 20 عنصراً من الحشد لقوا حتفهم، وأُصيب 32 آخرون، في حصيلة "غير نهائية" للهجمات التي شنّها "العدوان" الأمريكي – السعودي المشترك، والتي استهدفت مقرات هيئة الحشد الرسمية في عدد من المحافظات العراقية.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي، أن "الاعتداءات طالت مقرات الهيئة في محافظات بغداد، وواسط، ونينوى، والبصرة، وكركوك، وكربلاء، وديالى، ما أسفر أيضاً عن أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقرات والآليات والمعدات العسكرية".

وأكدت أن "اللجان المختصة تواصل أعمالها الميدانية لحصر الأضرار وتدقيق المعلومات، وعليه فإن أعداد الشهداء والجرحى المعلنة تُعد حصيلة أولية قابلة للارتفاع أو التحديث مع استمرار عمليات البحث والتدقيق واستكمال التقارير الميدانية".