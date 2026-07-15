ترمب ينصح الإيرانيين بـ"حسن التصرف" وقاليباف يؤكد: حربنا "وجودية"

شفق نيوز- واشنطن/ طهران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأربعاء، إن من الأفضل للإيرانيين أن "يحسنوا التصرف"، في حين أكد رئيس مجلس الشورى ورئيس الوفد المفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف، أن الحرب مع الولايات المتحدة "جوهرية ووجودية" لأن هدفها إسقاط النظام وتمزيق إيران.

وقال ترمب في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز: "لا أحب تحديد مواعيد نهائية"، في إشارة إلى الهجمات والعمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة على إيران.

وتأتي تصريحات ترمب وقاليباف في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، حيث شنت القوات الأميركية سلسلة من الضربات الجوية على أهداف إيرانية، رداً على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز، في موجة جديدة من العنف بعد إعلان ترمب انتهاء وقف إطلاق النار مع طهران.

وكان ترمب قد قال أمس الثلاثاء، إنه سيوسع نطاق الضربات الأميركية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقاً.

من جهته وفيما يتعلق بموقف إيران من التفاوض، قال قاليباف: "نحن لم نرحب بالحرب ولن نرحب بها أبداً، ولكن يجب أن نكون دائماً مستعدين للمعركة. إلى جانب ذلك، يجب علينا أيضاً استخدام أدوات الدبلوماسية والمفاوضات لتحقيق وتثبيت المصلحة الوطنية".

وجاءت هذه التصريحات في وقت ذكر فيه ترمب أن ممثلين عن الولايات المتحدة كانوا على اتصال بإيران ودعوا طهران إلى إبرام صفقة، في إشارة إلى استمرار القنوات الدبلوماسية رغم التصعيد العسكري.