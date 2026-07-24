ترمب: إيران ليست مستعدة لتوقيع اتفاق

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الجمعة، إن إيران ليست مستعدة لتوقيع اتفاق، مضيفاً: "لننتظر ونرى ما تأتي به المحادثات معها".

وأكد ترمب في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز: "نتحدث مع الإيرانيين الآن وأعتقد أنهم باتوا أكثر جدية، وربما لا نصل إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير"، ملوّحاً في الوقت نفسه بأن "الذخائر جاهزة للضربة الكبرى ضد إيران، وعلى الإيرانيين أن يأخذوا الأمر بجدية أكثر".

واستدرك قائلاً: "لم يتخذ قرار بعد بشأن تنفيذ ضربات أميركية كبيرة على إيران"، موضحاً: "أمامنا خياران بشأن إيران إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق ونحن نتفاوض معها حالياً".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بأن تكون بلطجي المنطقة"، بحسب وصفه، مبيناً أنه "لم يعد لدى إيران قوة بحرية أو محطات رادار أو دفاعات جوية، وقد تستسلم إيران أو تختبئ في منشآت عميقة تحت الأرض".

ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 8 تموز/ يوليو الجاري انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 حزيران/ يونيو الماضي.

وجاء إعلان ترمب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.