ترمب: سنقصف إيران

شفق نيوز- واشنطن

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن ما تقوم به الولايات المتحدة ضد إيران "عملية عسكرية لا حرباً".

وأضاف ترمب في كلمة له تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "تحركاتنا العسكرية ضد إيران مرت عليها 5 أشهر وقد ألحقنا دماراً هائلاً بقدراتها العسكرية".

وأشار إلى أن "سلوك إيران اتسم بعدم أمانة وانعدام نزاهة بشأن الاتفاق، لكن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً، فوضعهم سيء للغاية".

وأكد الرئيس الأميركي أن "إيران لم تعد لديها قوات بحرية وتم القضاء على قدرات إطلاقها للمسيّرات"، مضيفا: سنقصف إيـران.

وأكمل: طريقة الإيرانيين في التفاوض تثير غضبي فهم يقضون سبع ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترمب إن الصراع مع إيران "يسير بشكل جيد"، مؤكداً أن القوات الأميركية "تواصل توجيه ضربات قوية" إلى إيران.

وأضاف أن "مواصلة تحقيق الانتصار ضد إيران سيحدث شيئاً ما في نهاية المطاف، ولن يكون أمام طهران في النهاية أي خيار سوى التراجع".