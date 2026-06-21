ترمب: سوريا ستؤدي المهمة ضد حزب الله بدقة أكبر من إسرائيل

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عصر الأحد، إن أداء إسرائيل ضد حزب الله "محبط"، وأدرس تسليم المسؤولية لسوريا.

وذكر ترمب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "محبط من أداء إسرائيل ضد حزب الله وأدرس تسليم المسؤولية لسوريا".

ورأى ترمب، أن "سوريا ستؤدي المهمة ضد حزب الله بدقة أكبر".

هذا وكان ترمب، قد قال الأربعاء الماضي، إن الرئيس السوري أحمد الشرع يقوم بعمل جيد، لافتاً إلى أن سوريا ستقوم بـ"عمل جيد" ضد حزب الله في لبنان.

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة تزامناً مع انطلاق المحادثات المباشرة في سويسرا، بين الوفدين الأميركي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس، والإيراني محمد باقر قاليباف، بالإضافة إلى الوسيطين باكستان وقطر.

وقال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، عصر الأحد، إن المفاوضات مع طهران، ستبحث إنجاز "صفقة جديدة" تهدف إلى تغيير الشرق الأوسط.

من جهته، قال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن المفاوضات الأميركية الإيرانية انطلقت في سويسرا، الأحد، مشيراً إلى أن ملفي وقف إطلاق النار الشامل في لبنان، والأموال الإيرانية المجمدة تتصدر القضايا.