انطلاق لقاءات أميركية -إيرانية في سويسرا.. لبنان يتصدر ملفات التفاوض

شفق نيوز- جنيف

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، ببدء لقاءات ثنائية وثلاثية في منتجع بورغنشتوك السويسري، عقب وصول الوفود الأميركية والإيرانية والباكستانية للمشاركة في جولة جديدة من المباحثات المتعلقة بمذكرة التفاهم الأخيرة بين واشنطن وطهران.

وذكرت وسائل إعلام أن الجلسة الرسمية الأولى للمفاوضات ستُعقد عند الساعة 2:30 بعد الظهر (بتوقيت بغداد)، حيث يتصدر ملف تطبيق البند الأول من مذكرة التفاهم جدول الأعمال، ولاسيما ما يتعلق بوقف الحرب والتطورات في لبنان.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الوفود المشاركة بدأت سلسلة اجتماعات تمهيدية قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية الرسمية، وسط مساعٍ لمتابعة آليات تنفيذ بنود التفاهم المعلن بين الجانبين الأمريكي والإيراني.

ويتزامن انعقاد المفاوضات مع حالة من الهدوء الحذر على معظم الجبهات اللبنانية، في ظل ترقب نتائج النقاشات المرتبطة بملف وقف إطلاق النار وآليات تثبيته خلال المرحلة المقبلة.