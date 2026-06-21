فانس من سويسرا: المفاوضات مع إيران تهدف لـ"تغيير" الشرق الأوسط

شفق نيوز- برن

قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، عصر الأحد، إن المفاوضات مع طهران، ستبحث إنجاز "صفقة جديدة" تهدف إلى تغيير الشرق الأوسط.

وأضاف فانس، الذي يقود وفد التفاوض الأميركي في المحادثات مع طهران، في سويسرا، "المفاوضات الفنية لن تحقق كل الخلافات، ولكن بإمكاننا الوصول إلى مستقبل أفضل".

وتابع أن الولايات المتحدة "حققت تقدماً في لبنان خلال الأيام الماضية"، بمساعدة باكستان وقطر وإسرائيل، مشدداً على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "ملتزم بالسلام الإقليمي، ليس فقط مع إيران".

ووجه فانس، شكره إلى باكستان على جهود الوساطة، وأيضاً إلى قطر بعد دورها في هذه المحادثات. ولفت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يهدف إلى "شرق أوسط مختلف".

بدوره، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إننا "نشهد يوماً عظيماً من أجل السلام العالمي".

وانطلقت المحادثات المباشرة في سويسرا، بين الوفدين الأميركي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس، والإيراني محمد باقر قاليباف، بالإضافة إلى الوسيطين باكستان وقطر.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن المفاوضات الأميركية الإيرانية انطلقت في سويسرا، الأحد، مشيراً إلى أن ملفي وقف إطلاق النار الشامل في لبنان، والأموال الإيرانية المجمدة تتصدر القضايا.

ويركز الاجتماع، وفقاً للمصدر، على تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم، الذي ينص على إنهاء الأعمال القتالية في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وهو بند تقول طهران إنه تعرض لانتهاكات خلال الأيام الماضية قبل أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من الليلة الماضية، بالتزامن مع وصول الوفد الإيراني إلى سويسرا.

كما يتناول الاجتماع البند الحادي عشر من المذكرة والمتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، في وقت يؤكد فيه الوفد الإيراني أن متابعة تنفيذ خمسة بنود رئيسية من التفاهم، تمثل الهدف الأساسي لمشاركته في المفاوضات الجارية.