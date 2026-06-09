ترمب: حادث "الأباتشي" ليس بالأمر الجلل والحصار سيبقى سارياً

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء اليوم الثلاثاء، إن حادث مروحية "الأباتشي" التي سقطت ليس أمراً "جللاً" والطيار بخير، مشيراً إلى أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيبقى سارياً طالما دعت الحاجة إلى ذلك.

وذكر ترمب لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن "الحصار يجعل إيران فقيرة للغاية، وسيبقى سارياً طالما دعت الحاجة إلى ذلك".

كما أوضح ترمب، لشبكة "أي بي سي" الأميركية: "سننتصر في الحرب على إيران قريباً بطريقة أو بأخرى"، معتبراً أن "الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران كان غير ضروري لكنني أتفهم دوافع إسرائيل".

وتابع: "قلتُ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألا يفعل شيئاً يضر المفاوضات مع إيران".

في المقابل، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن "إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية الأباتشي الأميركية فوق مضيق هرمز، ولم يكن هناك أي هجوم متعمد".‏

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‏إيران بالرد على إسقاطها طائرة أباتشي فوق مضيق هرمز‎.‎