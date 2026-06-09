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    • إيران تخلي مسؤوليتها عن سقوط "الأباتشي" الأميركية فوق مضيق هرمز

    إيران تخلي مسؤوليتها عن سقوط "الأباتشي" الأميركية فوق مضيق هرمز
    2026-06-09T19:42:16+00:00

    شفق نيوز- طهران

    أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء يوم الثلاثاء، عدم مسؤوليتها عن ‏سقوط "الأباتشي" الأميركية فوق مضيق هرمز.‏

    وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في تصريحات ‏صحفية، إن "إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية أباتشي الأميركية فوق مضيق هرمز ولم يكن هناك أي هجوم متعمد".‏

    وأضاف آبادي، أن "هناك احتمالاً بوقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود ‏بسبب الأجواء المتوترة بمضيق هرمز".‏

    وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‏إيران بالرد على إسقاطها طائرة أباتشي فوق مضيق هرمز.

    وقال ترمب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" إن الجيش أبلغه أن ‏‏"الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحيات الأباتشي الأميركية ‏المتطورة للغاية أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز".

    وأوضح: "كان على متن المروحية طياران، وكلاهما بخير، ولم يصب ‏أحد بأي أذى، ومع ذلك، يتعين على الولايات المتحدة، بحكم الضرورة، ‏أن ترد على هذا الهجوم".

    وكانت وسائل إعلامية أميركية قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بسقوط ‏مروحية "أباتشي" أميركية أمس الاثنين قرب مضيق هرمز وإنقاذ ‏طياريها.‏

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