إيران تخلي مسؤوليتها عن سقوط "الأباتشي" الأميركية فوق مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء يوم الثلاثاء، عدم مسؤوليتها عن ‏سقوط "الأباتشي" الأميركية فوق مضيق هرمز.‏

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في تصريحات ‏صحفية، إن "إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية أباتشي الأميركية فوق مضيق هرمز ولم يكن هناك أي هجوم متعمد".‏

وأضاف آبادي، أن "هناك احتمالاً بوقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود ‏بسبب الأجواء المتوترة بمضيق هرمز".‏

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‏إيران بالرد على إسقاطها طائرة أباتشي فوق مضيق هرمز‎.‎

وقال ترمب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" إن الجيش أبلغه أن ‏‏"الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحيات الأباتشي الأميركية ‏المتطورة للغاية أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز‎".

وأوضح: "كان على متن المروحية طياران، وكلاهما بخير، ولم يصب ‏أحد بأي أذى، ومع ذلك، يتعين على الولايات المتحدة، بحكم الضرورة، ‏أن ترد على هذا الهجوم‎".

وكانت وسائل إعلامية أميركية قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بسقوط ‏مروحية "أباتشي" أميركية أمس الاثنين قرب مضيق هرمز وإنقاذ ‏طياريها.‏