إيران تخلي مسؤوليتها عن سقوط "الأباتشي" الأميركية فوق مضيق هرمز
شفق نيوز- طهران
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء يوم الثلاثاء، عدم مسؤوليتها عن سقوط "الأباتشي" الأميركية فوق مضيق هرمز.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في تصريحات صحفية، إن "إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية أباتشي الأميركية فوق مضيق هرمز ولم يكن هناك أي هجوم متعمد".
وأضاف آبادي، أن "هناك احتمالاً بوقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة بمضيق هرمز".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إيران بالرد على إسقاطها طائرة أباتشي فوق مضيق هرمز.
وقال ترمب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" إن الجيش أبلغه أن "الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحيات الأباتشي الأميركية المتطورة للغاية أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز".
وأوضح: "كان على متن المروحية طياران، وكلاهما بخير، ولم يصب أحد بأي أذى، ومع ذلك، يتعين على الولايات المتحدة، بحكم الضرورة، أن ترد على هذا الهجوم".
وكانت وسائل إعلامية أميركية قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بسقوط مروحية "أباتشي" أميركية أمس الاثنين قرب مضيق هرمز وإنقاذ طياريها.