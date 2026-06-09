ترمب يتوعد إيران بالرد بعد إسقاط "أباتشي" أميركية

شفق نيوز- واشنطن

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إيران بالرد على إسقاطها طائرة أباتشي فوق مضيق هرمز.

وقال ترمب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" إن الجيش أبلغه أن "الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحيات الأباتشي الأميركية المتطورة للغاية أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز".

وأضاف: "كان على متن المروحية طياران، وكلاهما بخير، ولم يصب أحد بأي أذى، ومع ذلك، يتعين على الولايات المتحدة، بحكم الضرورة، أن ترد على هذا الهجوم".

وكانت وسائل إعلامية أميركية قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بسقوط مروحية "أباتشي" أميركية أمس الاثنين قرب مضيق هرمز وإنقاذ طياريها.