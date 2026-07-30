الخطوط القطرية تمدد تعليق رحلاتها إلى أربيل والكويت والبحرين

شفق نيوز- الدوحة

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، مساء الخميس، تمديد التعليق المؤقت لرحلاتها الجوية إلى كل من مملكة البحرين ودولة الكويت وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأشارت في بيان إلى أن قرار التعليق يستمر حتى السابع من شهر آب/ أغسطس المقبل.

ويأتي قرار الخطوط الجوية القطرية بعد إعلانها في 24 تموز/ يوليو الجاري عن تعليق رحلاتها الجوية إلى الوجهات الثلاث حتى غد الجمعة.

وكان إقليم كوردستان قد تعرض خلال الأيام والأسابيع الماضية لاستهدافات متكررة لمقار ومخيمات الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة، إلى جانب هجمات طالت مواقع تضم قوات ومصالح أميركية، وذلك بالتوازي مع اتساع المواجهة العسكرية بين طهران وواشنطن.

ونتيجة لذلك، تأثرت حركة الملاحة الجوية بالإجراءات الأمنية التي أعقبت تلك الهجمات، حيث أصدر مطارا أربيل الدولي والسليمانية قرارات بتأجيل رحلات جوية مؤقتاً آخرها في 18 و21 من شهر تموز/ يوليو الجاري.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع اتساع نطاق الضربات الإيرانية التي استهدفت خلال الساعات الماضية قواعد ومنشآت عسكرية أميركية في عدد من دول المنطقة، رداً على الهجمات الأميركية داخل الأراضي الإيرانية، في تطور ينذر بتوسع رقعة المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط.