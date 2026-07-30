الجيش الأمريكي يعلن انتهاء موجة ضربات جديدة على إيران (فيديو)

شفق نيوز- واشنطن/ طهران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الخميس، تنفيذ سلسلة ضربات داخل الأراضي الإيرانية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري، قالت إنها جاءت رداً على محاولة استهداف القوات الأميركية بصواريخ.

وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن قواتها نفذت عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، (الخامسة فجراً بتوقيت بغداد)، "سلسلة من الضربات المكثفة" ضد إيران، رداً على محاولة شن هجمات صاروخية على القوات الأميركية في اليوم السابق.

وأضافت أن الضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، بينها مراكز قيادة عسكرية، ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواقع للمراقبة والدفاع الساحلي، إلى جانب قدرات بحرية.

وأوضحت أن العمليات تهدف إلى تقليص التهديدات التي تمثلها إيران ووكلاؤها ضد القوات الأميركية، وحركة الشحن التجاري، ودول الخليج المجاورة.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن أكثر من 50 ألف جندي أميركي ينتشرون حالياً في الشرق الأوسط، وهم "على أهبة الاستعداد وفي حالة تأهب قصوى"، وفق البيان الذي ارفق مقطع فيديو يظهر انطلاق الطائرات لتنفيذ الهجمات.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض مناطق عدة في البلاد لضربات أميركية، كما تحدثت عن إصابة شخصين إثر هجوم استهدف منزلاً في جزيرة قشم جنوبي إيران.

واستأنفت الولايات المتحدة، في 8 يوليو/تموز الجاري، تنفيذ ضربات ضد إيران، متهمة طهران بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.

من جانبها، وصفت إيران تلك الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات المبرمة بين الجانبين، وأعلنت استهداف قواعد عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، في موجة تصعيد جاءت بعد ثلاثة أسابيع من توقيع مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.