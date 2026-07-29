الجيش الأميركي يبدأ بتنفيذ غارات جوية داخل إيران

شفق نيوز- واشنطن/ طهران

بدأ الجيش الأميركي، فجر الخميس، تنفيذ غارات جوية جديدة داخل إيران، بعد يوم من إطلاق طهران صواريخ باليستية باتجاه قاعدة تضم قوات أميركية في الأردن، وفق ما أفاد به موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أميركي.

🚨The U.S. military is conducting air strikes in Iran, U.S. official tells me — Barak Ravid (@BarakRavid) July 29, 2026

ولم تتضح على الفور طبيعة المواقع المستهدفة أو عدد الطائرات والذخائر المستخدمة في الهجوم، لكن وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن دوي انفجارات في منطقة نور آباد بمحافظة فارس جنوب ايران.

وتمثل الغارات استئنافاً للهجمات الأميركية المباشرة داخل إيران، بعد توقف قصير بدأ يوم الجمعة الماضي عندما وجّه الرئيس دونالد ترمب الجيش بتعليق الضربات، لإعطاء الوسطاء فرصة لمواصلة الاتصالات مع طهران.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أطلق، مساء الثلاثاء، عدة صواريخ باليستية نحو قاعدة "موفق السلطي" الجوية في الأردن، التي تعد مركزاً رئيسياً للعمليات العسكرية الأميركية في المنطقة.

وقالت "سنتكوم" إن الصواريخ أُطلقت في إطار "محاولة هجوم مفاجئ"، مؤكدة اعتراضها من دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما كان الهجوم الأول من نوعه منذ تعليق الضربات الأميركية.

وعقب الهجوم، توعد ترمب إيران برد قاس، قائلاً في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن الولايات المتحدة ستوجه إليها ضربات شديدة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه سيسمح باستمرار الحديث بشأن إمكانية العودة إلى المفاوضات.

وتأتي الغارات بعدما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر قدم إلى ترمب خياراً لتنفيذ حملة جوية عقابية مكثفة داخل إيران قد تستمر بين عشرة أيام وأسبوعين.

وبحسب الصحيفة، تستهدف الخطة تقليص قدرة إيران على إنتاج الصواريخ الباليستية وتخزينها وإطلاقها، بعدما أثبتت طهران قدرتها على مواصلة مهاجمة القوات الأميركية رغم أشهر من القصف.

وسبقت الغارات داخل إيران عملية أميركية سعودية مشتركة استهدفت "مواقع للأسلحة والإمدادات اللوجستية تابعة لفصائل موالية لطهران" في مناطق من العراق.

وقالت "سنتكوم" إن تلك الضربات جاءت رداً على أكثر من 30 هجوماً بطائرات مسيّرة خلال 72 ساعة، اتهمت الحرس الثوري بتوجيهها ضد القوات الأميركية ومنشآت الطاقة السعودية.