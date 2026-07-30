الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة أميركية في البحرين (فيديو)

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإيراني، مساء الخميس، استهداف طائرات مسيرة، ومولدات طاقة، وأنظمة ملاحة، ومبانٍ إدارية وخدمية تابعة للجيش الأميركي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، وذلك في المرحلة السادسة والعشرين من عملية الصاعقة.

وأشار الجيش الإيراني في بيان إلى أن "هجمات الأيام القليلة الماضية وليلة اليوم على القواعد الأميركية في المنطقة، رغم أنظمة الدفاع والمعدات المتطورة فيها، أسفرت عن أضرار جسيمة في معدات ومراكز انتشار القوات الأميركية".

وأضاف أن "قاعدة الشيخ عيسى في البحرين تُعد من أهم القواعد الأميركية وأكثرها حساسية في منطقة الخليج العربي، إذ تضم طائرات استطلاع، ومركزاً هاماً لإصلاح وصيانة المروحيات وقطع غيار الطائرات المسيّرة".

وتابع الجيش الإيراني أن "هذه القاعدة قد ألحقت بها أضراراً جسيمة بالقدرات القتالية والدعم اللوجستي لقوات العدو المعتدية المتمركزة فيها".

وكانت القوات البحرينية قد تصدت لعدد من "الاعتداءات الإيرانية" المتكررة خلال الأيام والأسابيع الماضية، وأعلنت أنها استهدفت المدنيين بشكل متعمد.

بدورها أكدت وزارة الداخلية البحرينية على مدى الأيام الأخيرة، إطلاق صافرات الإنذار في البلاد، بعد رصد "اعتداءات إيرانية"، داعية المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن.

وأدانت مملكة البحرين وأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول أخرى، "الاعتداءات الإيرانية المستمرة على البحرين والكويت والأردن"، ودعت لوقفها فوراً.

وتأتي عملية الجيش الإيراني الأخيرة في سياق تصاعد المواجهات بين إيران والقوات الأميركية في المنطقة، وسط توتر مستمر على خلفية الأحداث الأخيرة في الخليج والهجمات المتبادلة التي تشهدها المنطقة.