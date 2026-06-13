الخارجية الإيرانية: توقيع الاتفاق مع واشنطن لن يكون غداً

شفق نيوز- طهران

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم السبت، أن التوقيت الدقيق لتوقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة "لم يُحسم بعد"، و"لن يكون غداً الأحد".

وأضاف بقائي، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيرانية، أن "إعلان إسلام آباد"، أو مذكرة التفاهم الجاري العمل عليها، يركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب، مشيراً إلى أنه تقرر عدم التطرق حالياً إلى الملف النووي الإيراني.

وتابع أن إمكانية توقيع الاتفاق خلال الأيام المقبلة "لا تزال قائمة"، لكنه دعا إلى "توخي الحذر في تقييم مسار المفاوضات"، بسبب ما وصفه بـ"تذبذب مواقف الطرف المقابل".

وقال: "علينا الانتظار لمعرفة الموعد الدقيق للتوقيع، ورغم أنه لن يكون غداً، فإن احتمال حدوثه في الأيام المقبلة غير مستبعد".

وتابع متحدث الخارجية الإيرانية: "يجب التركيز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، مؤكداً أن "السبيل الوحيد لتحقيق الأمن في المنطقة هو إنهاء الوجود العسكري الأجنبي".

وأشار بقائي، إلى أنه "من المقرر مناقشة الملف النووي خلال 60 يوماً لذا لن تُناقش تفاصيله في هذه المرحلة"، لافتاً إلى أن "الاتفاق ليس نهائياً بين إيران والولايات المتحدة بل هو تفاهم يحدد الخطوط العريضة للخلافات وينص على إنهاء الحرب".

واستطرد حديثه بالقول إن "الهجمات على السفن الإيرانية والقضايا المتعلقة بمضيق هرمز من بين المواضيع التي تُناقش في هذه المرحلة"، مضيفاً أن "الإفراج عن أموال الشعب الإيراني سيكون جزءاً لا يتجزأ من أي تفاهم".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قد أكد، السبت، أن باكستان تستعد لتوقيع إلكتروني على اتفاق السلام الأميركي - الإيراني، خلال 24 ساعة.

وأشارت الولايات المتحدة وإيران، يوم أمس الجمعة، إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، فيما قال مسؤول أميركي كبير إن الطرفين توافقا على نص، وإن من المتوقع أن توقع واشنطن على اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة.

وأشعلت هذه الحرب التي اندلعت إثر ضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي فتيل الأزمة في الشرق الأوسط، وأسفرت عن مقتل الآلاف خصوصاً في إيران ولبنان، فضلاً عن هز أركان الاقتصاد العالمي.

وأدى اتفاق لوقف النار في 8 نيسان/ أبريل الماضي إلى تهدئة خرقتها اشتباكات متقطعة مع عمليات قصف أميركي على إيران، وضربات إيرانية استهدفت مواقع في دول الخليج العربية، مع تصعيد منفصل بين إسرائيل وإيران شمل ضربات صاروخية وقصفاً جوياً.