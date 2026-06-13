باكستان: التوقيع على اتفاق السلام الأميركي الإيراني خلال 24 ساعة

شفق نيوز- إسلام آباد

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يوم السبت أن باكستان تستعد لتوقيع إلكتروني على اتفاق السلام الأميركي - الإيراني، خلال 24 ساعة.

وقال شريف في تصريحات صحفية: "أصبحنا أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام ومن المرجح إتمامه خلال 24 ساعة، ونستعد لمراسم توقيع إلكتروني لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران فور الانتهاء منه".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وإيران وافقا على إطار عمل لاتفاق سلام ينهي شهوراً من الصراع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى وجود محادثات تقنية الأسبوع المقبل عقب التوقيع الإلكتروني على الاتفاق الأمريكي الإيراني، مؤكدا بالقول: "أثق في أن الاتفاق التاريخي بين واشنطن وطهران سيؤسس لسلام دائم".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قد أعلن يوم أمس الجمعة، التوصل إلى صيغة نهائية ومتفق عليها لنص "اتفاق السلام" بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر شريف في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، أنه "في خضم جهود الوساطة المكثفة والمستمرة التي تبذلها باكستان، فإننا على دراية تامة بحملة التضليل المستمرة التي يشنها أولئك الذين يريدون تخريب اتفاق السلام".

وأضاف: "وبعيداً عن هذا الضجيج، يمكننا أن نؤكد أنه تم التوصل إلى صيغة نهائية ومتفق عليها لنص اتفاق السلام، وتعمل باكستان الآن عن كثب مع كلا الجانبين لترتيب الخطوات التالية. إن السلام لم يكن قط قريباً كما هو الآن".