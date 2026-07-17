الجيش الأميركي: تدمير برج مراقبة بحري للحرس الثوري الإيراني (فيديو)

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، عصر الجمعة، أن قواتها نجحت في 16 تموز/ يوليو الجاري بتدمير برج المراقبة في ميناء "شهيد كلانتري" في تشابهار، والذي كان جزءاً من شبكة مراقبة بحرية تمتد على طول الساحل الإيراني المطل على خليج عُمان.

وذكرت القيادة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن "الحرس الثوري الإيراني استخدم هذه الشبكة لعقود من الزمن لتتبع واستهداف السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".

وأشارت إلى أن "تدمير البرج يؤدي إلى إضعاف مباشر لقدرة الحرس الثوري الإيراني على تنسيق الهجمات ضد أفراد الطواقم المدنية الأبرياء".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تحمي هذه الضربة حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة لجميع السفن، باستثناء السفن التي تحاول انتهاك الحصار البحري الأميركي المستمر المفروض على إيران".

On July 16, U.S. forces successfully destroyed the Chah Bahar Shahid Kalantari Port surveillance tower, part of a maritime surveillance network along Iran’s Gulf of Oman coastline used for decades by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) to track and target commercial… pic.twitter.com/CgBNvgOFf9 — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

وكانت الولايات المتحدة قد وسّعت حملة ضرباتها الجوية ضد إيران في وقت مبكر من فجر الجمعة بقصف مزيد من الجسور بشكل متزايد، وهو جزء من تهديدات الرئيس دونالد ترمب بالبدء في ضرب البنية التحتية للضغط على طهران لتخفيف سيطرتها على مضيق هرمز.

بالمقابل شنت إيران هجمات صاروخية جديدة ضد دول مجاورة في المنطقة، وحذرت من أن هجماتها سوف تتصاعد، واستهدفت الصواريخ والمسيّرات الإيرانية البحرين والكويت وقطر.

وفي خطاب وجهه إلى الجمهور الأميركي، أصر ترمب على أن الحرب تسير بشكل جيد، وقال: "إننا نفوز بشكل كبير كذلك في إيران، وسوف ترون ثمار هذا الجهد في وقت قريب جداً جداً".

وجاء هذا التصعيد بعد انهيار مذكرة التفاهم التي كانت قد أوقفت القتال مؤقتاً بين واشنطن وطهران، في وقت تتبادل فيه الدولتان الضربات العسكرية والتهديدات منذ الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.