أضرار بالغة تطال محطة كهربائية كويتية بقصف إيراني

شفق نيوز- الكويت

أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية، يوم الجمعة، عن تضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة وتقطير المياه جراء قصف إيراني.

وقالت الوزارة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت لأضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق، نتيجة العدوان الإيراني"، دون أن تحدد موقعها.

وأضافت أنها فعلت خطط الطوارئ وتعاملت فوراً مع الحادث للحد من آثاره والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.

وأوضحت أنها تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما باشرت الفرق الفنية وفرق الطوارئ، بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات الفنية والاحترازية اللازمة لتقييم الأضرار وتأمين المحطة، والعمل على إعادة الوحدات المتضررة إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى "التعاون معها خلال هذه المرحلة الاستثنائية من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء، لما لذلك من أثر مباشر في دعم استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية".

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الكويتية اعتراض 32 طائرة مسيّرة معادية دخلت المجال الجوي للبلاد، وقالت إن هجمات إيرانية استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات.

وتعد الكويت من بين الدول العربية التي تعرضت خلال الأيام الأخيرة لهجمات إيرانية، قالت طهران إنها تأتي رداً على الضربات الأميركية واستهدافاً لمصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، رغم توقيع الجانبين، في 18 حزيران/ يونيو الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقفاً لإطلاق النار، وبدء مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء المواجهة العسكرية التي اندلعت عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، في 8 تموز/ يوليو الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.