الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة العديد في قطر وعراقجي يحذر من الحرب

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة، تنفيذ "هجوم واسع ومفاجئ" على قاعدة العديد في دولة قطر.

وأوضح الحرس الثوري، أن الاستهداف جاء ضمن الموجة الخامسة عشرة من عملية "نصر 2" وتحت شعار "يا أبا صالح المهدي أدركني"، واستهدافاً للقوات الأميركية في القاعدة.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، استهداف "تجهيزات عسكرية" في قاعدة أميركية بالكويت، مؤكداً أن العملية جاءت رداً على الجرائم الحربية التي ارتكبتها الولايات المتحدة واستهدافها للمدنيين، على حد قوله.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، إن هناك حملة اسرائيلية واسعة تهدف إلى تضليل الإدارة الأميركية ودفعها نحو حرب لا يمكن كسبها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف "تجهيزات عسكرية" في قاعدة أميركية بالكويت، مؤكداً أن العملية جاءت رداً على الجرائم الحربية التي ارتكبتها الولايات المتحدة واستهدافها للمدنيين، على حد قوله.