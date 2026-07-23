الجيش الكويتي: نتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية

شفق نيوز- الكويت

أعلن الجيش الكويتي، مساء الخميس، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر "العدوان الإيراني الآثم".

ونوه الجيش في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ، إثر العدوان الإيراني الاثم.تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/5bLHgLmCpj — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 23, 2026

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، تعرّض منفذ العبدلي الحدودي المحاذي للعراق، لاستهدافٍ متكرر بـ"طائرات مسيّرة معادية"، أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وفي السياق، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بإخلاء موظفي منفذ سفوان العراقي المحاذي لمنفذ العبدلي الكويتي بعد الاستهداف الأخير الذي جاء بعد ساعات من هجوم مشابه رداً على تعرض منطقة الشلامجة داخل الأراضي الإيرانية لقصف سابق.

وأعربت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، في بيان مشترك، الخميس، عن وحدة موقفها في إدانة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المستمرة على أراضيها، مؤكدة أن تلك الاعتداءات تستند إلى تصعيد متواصل يستهدف أمن الدول واستقرارها وبنيتها التحتية المدنية.