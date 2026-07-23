مصدر : تعرض منفذ العبدلي الكويتي لقصف بصواريخ إيرانية عبرت الأجواء العراقية

شفق نيوز - البصرة

أفاد مصدر محلي مطلع في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الخميس، بأن القوات الإيرانية استهدفت منفذ "العبدلي" الحدودي الكويتي بقصف صاروخي، رداً على تعرض منطقة الشلامجة داخل الأراضي الإيرانية لقصف سابق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الصواريخ الإيرانية عبرت الأجواء العراقية وسقطت داخل المنفذ الكويتي، مشيراً إلى أن السلطات الكويتية أغلقت المنفذ عقب الاستهداف الذي نُفّذ بواسطة صواريخ وطائرة مسيّرة.

وتصاعدت حدة المواجهة بين واشنطن وطهران فجر اليوم الخميس، مع إعلان مسؤولين إيرانيين تعرض منطقة منفذ الشلامجة الحدودي لهجوم صاروخي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بجروح، وفق ما أفاد به مساعد محافظ خوزستان الإيرانية.