استهداف جديد لمنفذ "العبدلي" الحدودي بين العراق والكويت

شفق نيوز- الكويت

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، مساء الخميس، تعرّض منفذ العبدلي الحدودي المحاذي للعراق، لاستهدافٍ متكرر بـ"طائرات مسيّرة معادية"، أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وبحسب بيان للمتحدث باسم الوزارة، العقيد الركن سعود العطوان، تابعته وكالة شفق نيوز، فإن الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف العطوان، أن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، واتخاذها جميع التدابير اللازمة لحماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره.

بيان رقم (79)صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوانتعرّض منفذ العبدلي الحدودي، مساء اليوم، لاستهدافٍ متكرر بطائرات مسيّرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية، ولله الحمد.وأضاف أن الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث،… pic.twitter.com/za5WNTqAcd — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 23, 2026

وفي السياق، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بإخلاء موظفي منفذ سفوان العراقي المحاذي لمنفذ العبدلي الكويتي بعد الاستهداف الأخير الذي جاء بعد ساعات من هجوم مشابه رداً على تعرض منطقة الشلامجة داخل الأراضي الإيرانية لقصف سابق.

وأعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، عصر الخميس، السيطرة على الحريق الذي اندلع في منفذ العبدلي شمالي البلاد، إثر استهدافه بطائرات مسيّرة معادية، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، في بيان مشترك، عن وحدة موقفها في إدانة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المستمرة على أراضيها، مؤكدة أن تلك الاعتداءات تستند إلى تصعيد متواصل يستهدف أمن الدول واستقرارها وبنيتها التحتية المدنية.

وتصاعدت حدة المواجهة بين واشنطن وطهران فجر اليوم الخميس، مع إعلان مسؤولين إيرانيين تعرض منطقة منفذ الشلامجة الحدودي لهجوم صاروخي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بجروح، وفق ما أفاد به مساعد محافظ خوزستان الإيرانية.