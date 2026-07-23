استخبارات غربية: إيران قد تهاجم إسرائيل استغلالاً لخلافها مع أميركا

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت تقديرات وكالات استخبارات غربية، يوم الخميس، بأن إيران قد تسعى إلى بدء هجوم على إسرائيل، في ظل تقييمات تفيد بإمكانية محاولة طهران جرّ إسرائيل إلى مواجهة جديدة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ووفقاً لهذه التقديرات، يستند الاحتمال إلى ما يبدو أنه عدم رغبة إسرائيل في العودة إلى الحرب، إضافة إلى التصدعات القائمة في العلاقات بين تل أبيب وواشنطن، التي قد تحاول إيران استغلالها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرّح لموقع "أكسيوس" بأنه يدرس تنفيذ "هجوم واسع النطاق، أكبر من أي وقت مضى"، ضد إيران، قائلاً: "أنا على وشك اتخاذ القرار. نحن مستعدون لذلك".

وأضاف ترمب أن إسرائيل "ستنضم خلال دقيقتين إذا طلبتُ منها ذلك"، لكنه أكد أن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى أي جهة" لتنفيذ الهجوم.

كما أشار إلى وجود "عواقب" ستترتب على مشاركة إسرائيل في الضربات، في إشارة إلى احتمال رد إيراني عبر إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقال ترمب إن الإيرانيين "يريدون التفاوض"، لكنهم غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي، مضيفاً: "لم يعانوا ما يكفي من الألم بعد".

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن القيادة الإيرانية لم توافق، وفقاً لمصدرين إقليميين مطلعين على جهود الوساطة، على العرض الأميركي الأخير. ونقل عن أحد المصادر قوله: "نحن نحاول، لكن الإيرانيين لا يتعاونون".

وفي إسرائيل، أفادت وسائل إعلام عبرية، الخميس، بفتح الملاجئ في تل أبيب ووسط وجنوب إسرائيل بعدما خلص تقييم أمني إلى أن خطر إطلاق صواريخ من إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع ارتفع ولم يعد "ضئيلاً".

وفي إطار الاستعدادات لاحتمال تصعيد جديد، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر غداً لبحث التطورات.