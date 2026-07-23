إسرائيل تفتح الملاجئ تحسباً لهجوم إيراني

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت بلدية رامات غان، وسط إسرائيل، عصر اليوم الخميس، فتح جميع الملاجئ العامة في المدينة بعدما خلص تقييم أمني إلى أن خطر إطلاق صواريخ من إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع ارتفع ولم يعد "ضئيلاً".

كما أفادت وسائل إعلام عبرية بفتح الملاجئ في تل أبيب وجنوب إسرائيل على خلفية التصعيد بالمنطقة.

وجاء هذا القرار في ظل تصاعد الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، إذ استخدمت الولايات المتحدة قاذفة بعيدة المدى من طراز B-1 في أحدث هجماتها، كما عززت وجودها العسكري في المنطقة بينما يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب توسيع نطاق الحملة.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد قدّروا في وقت سابق من الأسبوع أن أي توسع في الحملة الأميركية ضد البنية التحتية الاستراتيجية الإيرانية وكبار مسؤولي النظام قد يدفع طهران إلى الرد مباشرة على إسرائيل.