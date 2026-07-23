ترمب: أدرس شن هجوم أكبر ضد إيران وأنا على وشك اتخاذ القرار

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عصر الخميس، أنه "يدرس بجدية" استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، معتبراً في الوقت نفسه أن انضمام إسرائيل إلى الضربات "سيترتب عليه عواقب".

وقال ترمب لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي: "أدرس شن هجوم أكبر من أي وقت مضى ضد إيران وأنا على وشك اتخاذ القرار ومستعدون لذلك".

وأضاف أن "إسرائيل ستنضم في غضون دقيقتين للهجمات على إيران إذا طلبت منها لكننا لسنا بحاجة لذلك".

ولفت إلى أن "الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حالياً ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد"، بحسب تعبيره

وفي وقت سابق من اليوم، أكد ترمب، أنه سيتم إنزال عقاب عسكري كبير بإيران وبالحوثيين إذا تكررت هجماتهم.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية، الخميس، بفتح الملاجئ في تل أبيب ووسط وجنوب إسرائيل بعدما خلص تقييم أمني إلى أن خطر إطلاق صواريخ من إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع ارتفع ولم يعد "ضئيلاً".

وكان مسؤولون إسرائيليون قد قدّروا في وقت سابق من الأسبوع أن أي توسع في الحملة الأميركية ضد البنية التحتية الاستراتيجية الإيرانية وكبار مسؤولي النظام قد يدفع طهران إلى الرد مباشرة على إسرائيل.