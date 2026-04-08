لبنان يعلن الحداد على ضحايا الغارات الإسرائيلية

دمار إثر غارات على بيروت - 8 نيسان 2026 (فرانس برس)

شفق نيوز- بيروت

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، مساء اليوم الأربعاء، أن يوم غد الخميس هو يوم حداد وطني على "شهداء وجرحى الاعتداءات الإسرائيلية" التي طالت مئات المدنيين في لبنان.

وقرر سلام إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، مع تنكيس الأعلام وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع حجم الفاجعة الوطنية.

كما توجه بـ"أحر التعازي إلى اللبنانيين وذوي الشهداء"، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً أنه يواصل اتصالاته مع الدول العربية والمسؤولين الدوليين لحشد الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وشن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أعنف غارات على لبنان شملت جميع مدنها بما فيها العاصمة بيروت، عبر تنفيذ 100 استهداف خلال 10 دقائق، اوقعت نحو 100 ضحية ومئات الإصابات.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن الاتفاق بين واشنطن وطهران ليس نهاية المعركة بل استعداد للقادم، حسب تعبيره، مبيناً أن قوة إسرائيل تأتي من ضعف إيران.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن هجومه اليوم استند إلى معلومات استخباراتية دقيقة وخطة أعدت لأسابيع، وتم استهداف وحدات النخبة ومنظومات الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لحزب الله.