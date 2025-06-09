ترامب يزور إسرائيل في هذا الموعد.. بشرط

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى تل أبيب في يوليو/ تموز المقبل، مقابل شرط لقيامه بهذه الزيارة.

وكتبت "معاريف" نقلا عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي إسرائيل لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب المكابية 2025 في 10 يوليو/ تموز، شريطة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" بحلول ذلك التاريخ.

وفي تقرير قبل أيام، قالت "معاريف" إنه بعد 33 يوما، تنطلق في مدينة القدس دورة المكابياه الثانية والعشرون، التي تعد أكبر حدث رياضي يجمع الشعب اليهودي، وثاني أكبر حدث رياضي على مستوى العالم بعد الألعاب الأولمبية، مشيرة إلى أن إحدى القضايا المركزية التي لم يحسم أمرها بعد هي ما إذا كان ترامب، سيحضر الدورة، كما فعل سلفه جو بايدن.

وخلال جلسة نقاش عقدت في الكنيست حول التحضيرات، صرح المدير العام للمكابياه، روعي هاسينغ، بأن بايدن، شارك في المكابياه السابقة برفقة بعثة أمريكية كبيرة، وأضاف: "هل سيأتي ترامب؟ الموضوع مطروح على طاولته. ونحن نعلم كيف نستقبله بالشكل اللائق".